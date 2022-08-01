Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка часто показує в Інстаграм, чим займається тепер. Зараз зірка не каже, де вона живе, проте більше наголошує на своїй кар'єрі після розлучення.

Любить Надя також показати себе, дуріючи на камеру і хвалиться образами вихідного дня. Приміром, цього разу Дорофева обрала зручний стріт-цибулю зі світлою футболкою, джинсами-кльошами світлого відтінку та масивні кросівки з великою підошвою.

Як правило, Надя підбирає одяг вільного крою та нерідко показувала, що їй такий образ подобається з самого дитинства. Також зірка поскаржилася на поганий настрій, про що прямо написала.

Раніше Дорофєєва розповіла, як не цінувала книжки в дитинстві та почала читати вже у дорослому віці, і тепер вони посідають у її житті дуже важливе та особливе місце.

"Вони змінюють мене, надихають, удосконалюють, мотивують знаходити нові смисли… Кожна прочитана книга – класний та цікавий експірієнс! Я на ваших очах закохувалась у читання, а тепер хочу закохати вас", - зазначила Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес у шкірі вразив виглядом на сцені.

Як повідомляла Politeka, після візиту до Дантеса колишня дружина Кацуріна, який пішов до Дорофєєва, поділилася планами на життя.

Також Politeka писала, що Дорофєєва зізналася, з ким спала під сходами в перші дні вторгнення.