Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая часто показывает в Инстаграм, чем занимается теперь. Сейчас звезда не говорит, где она живет, однако больше акцентирует внимание на свою карьеру после развода.

Любит Надя также показать себя, дурачась на камеру и хвастается образами выходного дня. К примеру, в этот раз Дорофева выбрала удобный стрит-лук со светлой футболкой, джинсами-клеш светлого оттенка и массивные кроссовки с крупной подошвой.

Как правило, Надя подбирает одежду свободного кроя и нередко показывала, что ей такой образ нравится с самого детства. Также звезда пожаловалась на плохое настроение, о чем написала прямо.

Ранее Дорофеева рассказала, как не ценила книги в детстве и начала читать уже во взрослом возрасте, и теперь они занимают в ее жизни очень важное и особое место.

"Они меняют меня, вдохновляют, совершенствуют, мотивируют находить новые смыслы… Каждая прочитанная книга – классный и интересный экспириенс! Я на ваших глазах влюблялась в чтение, а теперь хочу влюбить вас", - отметила Надя Дорофеева.

Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес в коже впечатлил видом на сцене.

Как сообщала Politeka, после визита к Дантесу бывшая жена Кацурина, который ушел к Дорофеевой, поделилась планами на жизнь.

Также Politeka писала, что Дорофеева призналась, с кем спала под лестницей в первые дни вторжения.