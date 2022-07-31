Переможець "Холостячки" Андрій Задворний показав, як йому загрожують після розлучення зі Златою Огневич.

Як пише Politeka.net, Андрій Задворний – відомий український бізнесмен. Підприємець вирішив піти на проект "Холостячка" із Златою Огневич. На проекті йому вдалося перемогти, але Андрій одразу після зйомок покинув Злату. Зате Задворний став досить успішним блогером у соціальній мережі Інстаграм.

А цього разу Задворний показав, які повідомлення йому іноді надходять.

"Я рідко таке викладаю, але існують і такі люди. Особисто мені важко усвідомлювати, звідки в людині може бути стільки жовчі, концентрації на поганому та ненависті до людей", - написав Задвворний.

"Здрастуйте, Андрію. Ви не чоловік. За Злату перед Богом відповиш. Мені Вас дуже шкода.. ....

Доброго дня, Андрію. Пишу Вам не через Злату. Хочу сказати вам як блогеру. Досить піаритися за рахунок інших. Діти прийдуть із фронту за все запитають... Ви всі самі написали, що Ви робите для перемоги України. Тільки як завжди піар з Вашого боку. Якщо ви думаєте, що вас не бачать. Як приїхав, сфоткався і бігти, як боягуз. Доведи, що не боягуз... Іди на передову...", - написала фанатка Задворному.

Нагадаємо, Задворний, який кинув Огневич переможець "Холостячки", засвітився в компанії м'язистих красенів без одягу .

Також Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки", який залишив Огневич, Задворний вразив українок.

А ще Politeka писала, що переможець "Холостячки" Задворний несподівано звернувся до українців



