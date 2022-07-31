Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак та переможець "Голос країни". Не забуває зірка про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

"Виявляється, що в Україні можна запарити з українською мовою. Оце цікаво живемо!", - написав Лазановський.

"Сьогодні приділю час мовному питанню. Усі хто мене добре знає, той знає моє ставлення до російськомовних жителів України. Я жодного разу не затикав нікому рота. І завжди говорю про те, що потрібен час. Бо москофілами українців робили не один день, а століттями. Але тут важливо хоча б трохи включити мозок і думати. Я ціную та поважаю кожного, хто намагається говорити українською мовою. Я жодного разу не роблю нікому зауваження, а навпаки, обійму та підтримаю", - продовжив Лазановський.

"Мій коментар стосується "сфери обслуговування", а не повсякденного життя українців. Прошу не плутати праведне з грішним. PS Автор цього відео чудово зробив розбрат між людьми. Але більшість людей у ​​коментарях під цим відео показала своє справжнє обличчя", - додав Лазановський.

"Діма Городецький. Вчи закони. А якщо тебе кривдять таблички "окупантам тут не раді", тоді у мене до тебе питання! А тебе чого це так зачепило? До кого ти себе відносиш?", - підсумував Сергій.

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