Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец и победитель "Голос країни". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

"Оказывается, что в Украине можно запарить с украинским языком. Вот это интересно живем!", - написал Лазановский.

"Сегодня приделю время языковому вопросу. Все кто меня хорошо знает, тот знает мое отношения к русскоязычным жителям Украины. Я ни одного раза не затыкал никому рта. И всегда говорю о том, что нужно время. Ибо москофилами украинцев делали не один день, а столетиями. Но тут важно хотя бы немного включить мозг и думать. Я ценю и уважаю каждого, кто пытается говорить на украинском языке. Я ни разу не делаю никому замечание, а наоборот, обниму и поддержу", - продолжил Лазановский.

"Мой комментарий касается "сферы обслуживания", а не повседневной жизни украинцев. Прошу не путать праведное с грешным. P.S. Автор данного видео отлично сделал раздор между людьми. Но большинство людей в комментариях под этим видео показало свое истинное лицо", - добавил Лазановский.

"Дима Городецкий. Учи законы. А если тебя обижают таблички "оккупантам тут не рады", тогда у меня к тебе вопросы! А тебя чего это так зацепило? К кому ты себя относишь?", - подытожил Сергей.

Напомним, победитель "Голос країни" жестко высказался о языковом вопросе в Украине

А еще Politeka сообщала, что победитель "Голосу країни" Лазановский топлес и с приспущенными штанами впечатлил украинок

Также Politeka писала, что победитель "Голос країни" вызвал бурную реакцию после видео о ВСУ