Як пише Politeka.net, Крістіна Соловій - відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Голос країни", де була у команді Святослава Вакарчука. Зірка і після талант-шоу допомагала молодій виконавиці, ставши її продюсером. Тепер Крістіна досить відома співачка та блогерка в Інстаграм, де ділиться з фанами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Соловій опублікувала сторіс, на якому позувала біля колодязя, одягнувши міні.

"Передусім, приїхавши в село, треба було взяти маленьку табуретку і заглянути в колодязь. Перевірити, чи є жива вода. Ну і трохи подивитися, щоб із води краси набратися, говорила бабуся. Нічого не змінилося, тільки табуретка вже не потрібна", – написала Христина під публікацією.

Повідомлялося, що Любимиця Вакарчука у Франції похвалилася видом на міні.

На новому фото Крістіна була в джинсовому міні та топіці, а образ доповнила білою сорочкою, яку спустила на плечі. Зірка гуляла в босоніжках повз старовинну будівлю, дозволивши себе сфотографувати у профіль.

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