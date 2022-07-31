Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука. Звезда и после талант-шоу помогал молодой исполнительнице, став ее продюсером. Теперь Кристина довольно известная певица и блогерка в Инстаграм, где делится с фанами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Соловий опубликовала сторис, на котором позировала у колодца, надев мини.
"Прежде всего, приехав в село, нужно было взять маленькую табуретку и заглянуть в колодец. Проверить, есть ли живая вода. Ну и немного посмотреть, чтобы из воды красоты набраться, говорила бабушка. Ничего не изменилось, только табуретка уже не нужна", - написала Кристина под публикацией.
Сообщалось, что Любимица Вакарчука во Франции похвасталась видом в мини.
На новом фото Кристина была в джинсовом мини и топике, а образ дополнила белой рубашкой, которую спустила на плечи. Звезда гуляла в босоножках мимо старинного здания, позволив себя сфотографировать в профиль.
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