Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук показала, як проводить час у Карпатах, засвітившись у компанії м'язистого красеня.

Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – відома українська актриса театру та кіно. Зірка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, якому народила двох дітей. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно Ганна пошкодила своє коліно, через що їй доводиться ходити на милицях. Після цього Саліванчук вирушила на відпочинок разом із дітьми до Карпат.

Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Саліванчук поділилася кадрами, де позувала зі своїм братом.

"Брат", - підписала лаконічно кадри Ганна.

"Завжди вміє мене розсмішити. Навіть якщо на душі важко", - продовжила Саліванчук, поділившись фото, де в обіймах брата.

Повідомлялося, що у Саліванчук почалися проблеми через її активну позицію щодо війни в Україні.

Ганна показала, що відбувається з її постами щоразу:

«Ось чому в моїй стрічці тільки їжа, гори та щасливі діти, наскільки це можливо. Коли кажеш правду – тебе блокують, але мені байдуже, бо за нами – весь світ» - пише Ганна.

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