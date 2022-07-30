Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно беда случилась с Анной, ведь она повредила колено, из-за чего ей пришлось взять костыли. Но это Саливанчук не остановило и актриса отправилась отдыхать с детьми в Карпаты, правда, без мужа.

Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анна показала сторис, на котором позировала в кружевном белье.

"Доброе утречко. Ааа, как солнышко светит", - сказала Анна, хвастаясь своим утром в горах.

"Прекрасно", - написала в сторис Саливанчук.

Сообщалось, что Саливанчук насмешила неловким моментом с детьми.

«Мама, она что старая. Ну, скоро 37… Ну все, дожилась. Выхожу я с ультрафонафореза и маленькая девочка такая смотрит на меня и говорит: мама, она что старая? Я говорю: нет, солнышко, просто у меня небольшой перелом. А она: а я думала, что на костылях ходят только старики. Обожаю детскую логику и выводы» - посмеялась Анна над неловким случаем.

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