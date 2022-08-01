Як пише Politeka.net, Ярослава Хома (SLAVIA) - колишня дружина соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, з яким була разом із 13-го по 21-й рік. Після розлучення Ярослава активно зайнялася кар'єрою, радуючи українців своєю творчістю. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Хома показала, як займається спортом перед дзеркалом.

"Щранку, до сніданку, у мене обов'язкова програма: 100 разів прес і 100 разів сіднички. Хто зі мною?", - написала Ярослава.

"Після цього вправа "сотня". Поки що не прокачаю прес - на кухню не можна", - продовжила Хома.

"Тіло - це наш храм. Його потрібно любити і доглядати. Дякую Богу, що дав мені саме таке тіло, і створив мене такою, як я є", - зазначила SLAVIA.

"Ну все. Тепер точно можна поснідати... Але за півгодини до цього – склянку теплої води)))", - написала підсумувала співачка.

Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо показала, як насолоджується відпочинком на озері під Львовом.

А ще Politeka писала, що екс-дружина Дзідзьо SLAVIA прийшла на інтерв'ю у сміливому вбранні з декольте, що випирає.

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