Как пишет Politeka.net, Ярослава Хома (SLAVIA) - бывшая жена солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, с которым была вместе с 13-го по 21-й год. После развода Ярослава занялась активно карьерой, радуя украинцев своим творчеством. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Хома показала, как занимается спортом перед зеркалом.

"Каждое утро, до завтрака, у меня обязательная программа: 100 раз пресс и 100 раз ягодички. Кто со мной?", - написала Ярослава.

"После этого упражнение "сотня". Пока не прокачаю пресс - на кухню нельзя", - продолжила Хома.

"Тело - это наш храм. Его нужно любить и ухаживать. Спасибо Богу, что дал мне именно такое тело, и создал меня такой, как я есть", - отметила SLAVIA.

"Ну все. Теперь точно можно позавтракать... Но за полчаса до этого - стакан теплой воды)))", - написала подытожила певица.

Напомним, экс-жена Дзидзьо показала, как наслаждается отдыхом на озере под Львовом

А еще Politeka писала, что экс-жена Дзидзьо SLAVIA пришла на интервью в смелом наряде с выпирающим декольте

Также Politeka сообщала, что бывшая жена Дзидзьо Slavia в необычном образе показала, где она сейчас