Майстер-шеф Ольга Мартиновська, зірка "Майстер Шеф", показала себе, вразивши виглядом у міні-топі на новому фото у блозі.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома шеф-кухар з України, яка працює у паризькому ресторані, а також судить проект "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка після початку війни зайнялася організацією благодійних вечерь, а також пише книгу з колегою Володимиром Ярославським про українську кухню.

Не забуває Ольга і про Інстаграм, де радує не лише своїми рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Мартиновська поділилася фото, демонструючи своє захоплення. Зірка на фото сиділа в топіці та штанах, позуючи на лужку з велосипедом.

"Зрозуміла, що мене рятує і хоч трохи піднімає з-під плінтуса. Поступово повертаюся до спорту. Намагаюся не зламатися", - написала Мартиновська.

Варто зазначити, що Ольга нещодавно скаржилася, що закинула спорт і не може знайти сили, щоб назад займатися улюбленою справою.

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