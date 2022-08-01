Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома шеф-кухар з України, яка працює у паризькому ресторані, а також судить проект "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка після початку війни зайнялася організацією благодійних вечерь, а також пише книгу з колегою Володимиром Ярославським про українську кухню.
Не забуває Ольга і про Інстаграм, де радує не лише своїми рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Мартиновська поділилася фото, демонструючи своє захоплення. Зірка на фото сиділа в топіці та штанах, позуючи на лужку з велосипедом.
"Зрозуміла, що мене рятує і хоч трохи піднімає з-під плінтуса. Поступово повертаюся до спорту. Намагаюся не зламатися", - написала Мартиновська.
Варто зазначити, що Ольга нещодавно скаржилася, що закинула спорт і не може знайти сили, щоб назад займатися улюбленою справою.
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