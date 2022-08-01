Мастер-шеф Ольга Мартыновская, звезда "Мастер Шеф", показала себя, впечатлив видом в мини-топе на новом фото в блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная шеф-повар из Украины, которая работает в парижском ресторане, а также судит проект "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после начала войны занялась организацией благотворительных ужинов, а также пишет книгу с коллегой Владимиром Ярославским об украинской кухне.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где радует не только своими рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Мартыновская поделилась фото, демонстрируя свое увлечение. Звезда на фото сидела в топике и штанах, позируя на лужайке с велосипедом.

"Поняла, что меня спасает и хоть немного поднимает из-под плинтуса. Постепенно возращаюсь к спорту. Постараюсь не сломаться", - написала Мартыновская.

Стоит отметить, Ольга недавно жаловалась, что забросила спорт и не может найти силы, чтобы обратно заниматься любимым делом.

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