Сам співак живе у Харкові, який загарбники щодня обстрілюють. Але це не мотивувало його рідню дізнатися, як він живе зараз і що відбувається.

Співак Сергій Бабкін зізнався, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ніхто з родичів з рф не зв'язався з його родиною. В інтерв'ю "КП Україна" він пояснив, чому так відбувається.

Сам співак живе у Харкові, який загарбники щодня обстрілюють. Але це не мотивувало його рідню дізнатися, як він живе зараз і що відбувається.

Сергій Бабкін вважає, що громадяни країни-агресора – це "зомбі у пастці", які самі себе в цю пастку і загнали.

"Мені не було боляче. Я нічого не відчуваю. Як кажуть, мені ні холодно ні спекотно. Я чудово розумію, що всі вони хворі на одну хворобу. Вони зомбі в пастці. Така їхня доля. Більше того, вони самі такої долі бажають. Тому що якби не хотіли, то боролися, шукали б вихід, хоч щось робили", – сказав музикант.

Згодом знаменитість Сергій Бабкін усвідомив: якщо навіть родичі не цікавляться ним і війною росії проти України, то звертатися до російської аудиторії теж безглуздо.

Нагадаємо, що Бабкін показав молодшого сина, який безупинно співає українську пісню, відео.

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін після ракетних атак росії звернувся до її керівництва та солдатів.

Також Politeka писала, що зарослий Бабкін здивував виглядом без футболки зі своїм скарбом.







