Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін - відомий український музикант, який одружений із актрисою Сніжаною. Після початку війни родина з дітьми виїхала з України і нині дає благодійні концерти на допомогу українцям. Сніжана чесно зізналася, що Бабкін не пішов захищати країну, оскільки має величезні проблеми зі здоров'ям і він батько трьох неповнолітніх дітей.

На цей раз дружина Бабкіна вирішила показати в Інстаграм чоловіка. На новому знімку Сергій був без футболки і з бородою та вусами. А в руках артист тримав кота на прізвисько Мільфей. Також можна побачити кілька татуювань музиканта на руках.

"Мільфей схожий на вовка з мультика. "Ти заходь, якщо що", - написала Сніжана під кадром у сторіс свого Інстаграм-акаунта.

Нагадаємо, Сергій Бабкін після ракетних атак росії звернувся до її керівництва та солдатів.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна здивувала приготуванням до дня народження сина.

Також Politeka писала, що Сергій Бабкін розповів як його зустрічали на концертах в Америці.