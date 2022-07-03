Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін - відомий український музикант, який одружений із актрисою Сніжаною. Після початку війни родина з дітьми виїхала з України і нині дає благодійні концерти на допомогу українцям. Сніжана чесно зізналася, що Бабкін не пішов захищати країну, оскільки має величезні проблеми зі здоров'ям і він батько трьох неповнолітніх дітей.
На цей раз дружина Бабкіна вирішила показати в Інстаграм чоловіка. На новому знімку Сергій був без футболки і з бородою та вусами. А в руках артист тримав кота на прізвисько Мільфей. Також можна побачити кілька татуювань музиканта на руках.
"Мільфей схожий на вовка з мультика. "Ти заходь, якщо що", - написала Сніжана під кадром у сторіс свого Інстаграм-акаунта.
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Нагадаємо, Сергій Бабкін після ракетних атак росії звернувся до її керівництва та солдатів.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна здивувала приготуванням до дня народження сина.
Також Politeka писала, що Сергій Бабкін розповів як його зустрічали на концертах в Америці.