Сам певец живет в Харькове, который захватчики каждый день обстреливают. Но даже это не мотивировало его родню узнать, как он живет сейчас и что происходит.

Певец Сергей Бабкин признался, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину никто из родственников с рф не связался с его семьей. В интервью для "КП Украина" он пояснил, почему так происходит.

Сам певец живет в Харькове, который захватчики каждый день обстреливают. Но даже это не мотивировало его родню узнать, как он живет сейчас и что происходит.

Сергей Бабкин считает, что граждане страны-агрессора – это "зомби в ловушке", которые сами себя в эту ловушку и загнали.

"Мне не было больно. Я ничего не чувствую. Как говорится, мне ни холодно ни жарко. Я прекрасно понимаю, что все они больны одной болезнью. Они зомби в ловушке. Такова их судьба. Более того, они сами такой судьбы желают. Потому что если бы не желали, то боролись, искали бы выход, хоть что-то делали", – сказал музыкант.

Со временем знаменитость Сергей Бабкин осознал: если даже родственники не интересуются им и войной рф против Украины, то обращаться к российской аудиторией тоже бессмысленно.

Напомним, что Бабкин показал младшего сына, который без умолку поет украинскую песню, видео.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин после ракетных атак россии обратился к ее руководству и солдатам.

Также Politeka писала, что заросший Бабкин удивил видом без футболки со своим сокровищем.







