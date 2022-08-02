Поки що сім'я вже живе у третьому за рахунком житло і залишатися там вони можуть до жовтня.

Український співак Сергій Бабкін із дружиною Сніжаною та дітьми виїхали з України до Німеччини. Сім'я продовжувала жити у Харкові довгий час, але перебувати там із дітьми стало небезпечно, тому зіркове сімейство залишається у Німеччині та активно допомагає Україні.

Артист поділився цим із журналістами "КП в Україні" .

Сергій Бабкін зізнався, що поїхав до Німеччини на запрошення знайомої, яка там мешкає вже давно. Хоча знайома родом із рф, тому в сім'ї спочатку були побоювання щодо її позиції, але виявилося, що жінка проукраїнсько налаштована та активно волонтерить.

Саме подруга допомогла з пошуком першого житла та родина Бабкіних жила у німця, який дав притулок їм і ще двом родинам. Поки що вони вже живуть у третьому за рахунком житлі і залишатися там вони можуть до жовтня.

Бабкіни оформили в Німеччині фінансову допомогу, тому вони мають можливість усі зароблені гроші з концертів відправляти на допомогу в Україну.

"Велика частина йде до рідного Харкова. Там багато моїх друзів волонтерять, бігають 24/7, їм дуже потрібна допомога. І ми завжди точно знаємо, куди і кому потрібно. Лікарням допомагаємо, дитячим будинкам. На евакуацію людей теж потрібні гроші. Тому головне - бачимо, як це працює, бачимо результат. Це надихає, і ти щасливий, що можеш допомогти", - розповів Сергій Бабкін .

Нагадаємо, що Бабкін показав молодшого сина, який безупинно співає українську пісню, відео.

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