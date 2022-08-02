Пока семья уже живет в третьем по счету жилье и оставаться там они могут до октября.

Украинский певец Сергей Бабкин с супругой Снежаной и детьми выехали из Украины в Германию. Семья продолжала жить в Харькове долгое время, но находиться там с детьми стало опасно, поэтому звездное семейство остается в Германии и активно помогает Украине.

Артист поделился этим с журналистами "КП в Украине".

Сергей Бабкин признался, что уехал в Германию по приглашению знакомой, которая там живет уже давно. Хотя знакома родом из рф, поэтому у семьи изначально были опасения относительно ее позиции, но оказалось, что женщина проукраински настроена и активно волонтерит.

Именно подруга помогла с поиском первого жилья и семья Бабкиных жила у немца, который приютил их и еще две семьи. Пока они уже живут в третьем по счету жилье и оставаться там они могут до октября.

Бабкины оформили в Германии финансовую помощь, поэтому у них есть возможность все заработанные деньги с концертов отправлять на помощь в Украину.

"Огромная часть идет в родной Харьков. Там многие мои друзья волонтерят, бегают 24/7, им очень нужна помощь. И мы всегда точно знаем, куда и кому нужно. Больницам помогаем, детским домам. На эвакуацию людей тоже нужны деньги. Поэтому главное – видим, как это работает, видим результат. Это вдохновляет, и ты счастлив, что можешь помочь", - рассказал Сергей Бабкин.

Напомним, что Бабкин показал младшего сына, который без умолку поет украинскую песню, видео.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин после ракетных атак россии обратился к ее руководству и солдатам.

Также Politeka писала, что заросший Бабкин удивил видом без футболки со своим сокровищем.