Коли артилеристи обстрілюють позиції окупантів, другі фіксують, звідки було завдано удару і стріляють у відповідь.

Як повідомляє Politeka.net , фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк служить у батальйоні "Софія". Нині він на фронті і повернувся з другого бойового завдання. Разом зі своїми товаришами по службі він потрапив у небезпечну ситуацію, про що розповів у блозі Інстаграм.



Підрозділ артиста вирушив на бойове завдання, де вони мали зустрічати ударний дрон Punisher. На тому самому місці за збігом обставин стояла українська артилерія.

Справа в тому, що коли артилеристи обстрілюють позиції окупантів, другі фіксують, звідки було завдано удару і стріляють у відповідь. Хливнюк із побратимами міг стати жертвою цієї "відповіді". На щастя, все обійшлося.

"Це наш другий бойовий виліт. Учора, на жаль, ми зустріли на позиції нашу арту. Нікому не хочеться опинитися поряд із прильотами назад, коли тобі посеред поля треба зустрічати крило", – додав Андрій Хливнюк.

Музикант пожартував, що захисники поверталися "з полуниці" і додав геолокацію Мальдівських островів: "Їдемо вже з роботи, з полунички, їде наша бричка до ППД". На задньому фоні можна почути звуки пострілів.

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