Як пише Politeka.net, Ольга Сумська – відома українська актриса, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Сумська поділилася фотографією, де була разом із легендарною українською співачкою – Ніною Матвієнко.

"Зустрічі, які надихають. З Ніною Митрофанівною Матвієнко... Люблю!", - написала Ольга.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Цвіт України", "Красівці", "Прекрасні та справжні", "Красиві та неповторні", "Україночки", "Таланливі та красиві жінки", "Плаття вашого дизайну казкові, милуюсь постійно".

Повідомлялося, що Сумська розповіла про хворобу матері.

"Вона хворіла, у неї був тяжкий стан, у неї були проблеми з серцем після операцій... були прильоти і неможливо було на машині доїхати до будинку, де живе мама. І ось ці три дні... Я не встигла нічого сказати , не обійняти маму", - розповіла Сумська.

Нагадаємо, Сумська у стильній обновці влаштувала фотосесію у мальвах.

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