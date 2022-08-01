Як пише Politeka.net, Ольга Сумська – відома українська актриса, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Сумська поділилася фотографією, де була разом із легендарною українською співачкою – Ніною Матвієнко.
"Зустрічі, які надихають. З Ніною Митрофанівною Матвієнко... Люблю!", - написала Ольга.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Гасіння ускладнюється: в центрі Одеси сильна пожежа, з'явилися кадри з висоти пташиного польоту
"Я не знаю, де мій син, допоможіть": паніка російських матерів наростає
Рецепт на антибіотики з 1 серпня: де і за яких умов можна отримати, і скільки він діє
Суддя "Танців з зірками" Кухар показала красуню-дочку, що підросла: "Яка Настюша модель..."
"Цвіт України", "Красівці", "Прекрасні та справжні", "Красиві та неповторні", "Україночки", "Таланливі та красиві жінки", "Плаття вашого дизайну казкові, милуюсь постійно".
Повідомлялося, що Сумська розповіла про хворобу матері.
"Вона хворіла, у неї був тяжкий стан, у неї були проблеми з серцем після операцій... були прильоти і неможливо було на машині доїхати до будинку, де живе мама. І ось ці три дні... Я не встигла нічого сказати , не обійняти маму", - розповіла Сумська.
Нагадаємо, Сумська у стильній обновці влаштувала фотосесію у мальвах.
А ще Politeka повідомляла, що писанка залишила останнє повідомлення для Сумської, акторка мріяла та будувала плани
Також Politeka писала, що Сумська розповіла про останні моменти життя Писанки перед трагедією.