Шанувальники з початку повномасштабного вторгнення рф намагаються достукатися до Тана, щоб він перейшов з мови окупантів на українську, але цього разу дизайнер жорстко висловив свою позицію. Зі сторіс на своїй сторінці в Instagram Андре заявив, нібито люди, які просто хочуть отримувати контент рідною мовою, "нападають на своїх же".

"Українці, дорогі, зараз дуже важко всім. Вся країна сумує, всі плачуть, але деякі нападають на своїх же. Останнім часом я отримую велику кількість образливих повідомлень у зв'язку з російською мовою на моїй сторінці. Чому людина повинна думати і бачити світ так, як бачите його ви?", - бідкається дизайнер.

Він розповів, що родом із Харкова і розмовляв усе життя російською мовою.

"Припиніть порушувати тему мови в соцмережах. У нашій вільній країні відсутня ця проблема! Не кусайте своїх же!", - написав він.

Тан вважає, що продовжувати розмовляти мовою окупанта — нормально, тому що ми живемо у вільній країні, і Україна зараз демонструє свою свободу всьому світу.

"Я вмію справляти з подібною поведінкою людей. Але іншого ви такими діями можете довести до межі. Кричіть у подушку! Бийте посуд! Але не чіпайте своїх!", - додав дизайнер.

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