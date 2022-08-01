Наречений Ганни Трінчер Олександр Волошин розіграв свою кохану та показав її реакцію.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, актриса та блогерка. Зірка активно займається творчістю, радуючи постійно українців. А нещодавно Ганна презентувала нову пісню "Ти робив мені каву". Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Трінчер поділилася відео свого нареченого Олександра Волошина, який вирішив розіграти свою кохану.

"Коротше, моя мала грала в серіалі "Школа". І вона ненавидить, коли до неї підходять фоткатися і кажуть: "Ната, а можна сфоткатися?", - сказав Волошин.

Після цього Олександр знайшов перехожого, якому дав настанову:

"Доброго дня, я відоси знімаю, хочу свою дівчину розіграти. Чи могли б 2 хвилини виділити часу?".

Після цього молодик підійшов до Трінчер, яка сиділа в автомобілі і назвав її Натою, після чого попросив фотографію. Волошин вирішив добити свою кохану та перепитав у молодого чоловіка, чи знає він ім'я актриси. Той повторив, що її звати Ната. Вираз обличчя у Трінчер говорив сам за себе в цей момент.

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