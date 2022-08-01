Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, актриса и блогерка. Звезда активно занимается творчеством, радуя постоянно украинцев. А недавно Анна презентовала новую песню "Ты делал мне кофе". Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Тринчер поделилась видео своего жениха Александра Волошина, который решил разыграть свою возлюбленную.
"Короче, моя малая играла в сериале "Школа". И она ненавидит, когда к ней подходят фоткаться и говорят: "Ната, а можно сфоткаться?", - сказал Волошин.
После этого Александр нашел прохожего, которому дал установку:
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Я не знаю, где мой сын, помогите": паника российских матерей нарастает
Оккупанты усиливают войска на еще одном направлении: главное, что изменилось на передовой
"Надо жить": жена Комарова из "Мир наизнанку" показала патриотическую фотосессию посреди Киева
Уничтожен поезд оккупантов с 40 вагонами в составе: потери агрессора колоссальные
"Добрый день, я видосы снимаю, хочу свою девушку разыграть. Могли бы 2 минуты выделить времени?".
После этого молодой человек подошел к Тринчер, которая сидела в автомобиле и назвал ее Натой, после чего попросил фотографию. Волошин решил добить свою возлюбленную и переспросил у молодого человека, знает ли он имя актрисы. Тот повторил, что ее зовут Ната. Выражение лица у Тринчер говорило само за себя в этот момент.
Напомним, Анну Тринчер заподозрили в беременности, певица замечена в аптеке
А еще Politeka сообщала, что Тринчер после пластики забыла прикрыть декольте и засветила лишнее, видео
Также Politeka писала, что Тринчер с возлюбленным попала в скандал из-за поведения на отдыхе