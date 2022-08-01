Жених Анны Тринчер Александр Волошин разыграл свою возлюбленную и показал ее реакцию.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, актриса и блогерка. Звезда активно занимается творчеством, радуя постоянно украинцев. А недавно Анна презентовала новую песню "Ты делал мне кофе". Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Тринчер поделилась видео своего жениха Александра Волошина, который решил разыграть свою возлюбленную.

"Короче, моя малая играла в сериале "Школа". И она ненавидит, когда к ней подходят фоткаться и говорят: "Ната, а можно сфоткаться?", - сказал Волошин.

После этого Александр нашел прохожего, которому дал установку:

"Добрый день, я видосы снимаю, хочу свою девушку разыграть. Могли бы 2 минуты выделить времени?".

После этого молодой человек подошел к Тринчер, которая сидела в автомобиле и назвал ее Натой, после чего попросил фотографию. Волошин решил добить свою возлюбленную и переспросил у молодого человека, знает ли он имя актрисы. Тот повторил, что ее зовут Ната. Выражение лица у Тринчер говорило само за себя в этот момент.

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