Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – відома українська гімнастка, яка має звання Майстер спорту України. Спортсменка якийсь час тому наважилася піти на проект "Холостяк" із Максом Михайлюком. Незважаючи на перемогу в проекті, Даші не вдалося побудувати відносини з головним героєм і пара відразу розійшлася після проекту. Натомість Даша стала доволі успішною блогеркою в Інстаграм, де ділиться всім цікавим.
Ульянова вирішила після перерви вийти у сторіс, розповівши про свої справи.
"Коротко про моїх:
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Насправді не дуже смішно.
Усі зусилля були дарма.
Але я не нарікаю, а йду сьогодні знову все відпрацьовувати", - написала Ульянова.
"Ще багато засмагала. І тут не як у людей. На грудях з'явилася якась висипка. Мені сказали, що це алергія на сонці. У когось було щось подібне?", - написала Даша.
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