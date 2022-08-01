Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова розповіла про проблеми зі здоров'ям, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – відома українська гімнастка, яка має звання Майстер спорту України. Спортсменка якийсь час тому наважилася піти на проект "Холостяк" із Максом Михайлюком. Незважаючи на перемогу в проекті, Даші не вдалося побудувати відносини з головним героєм і пара відразу розійшлася після проекту. Натомість Даша стала доволі успішною блогеркою в Інстаграм, де ділиться всім цікавим.

Ульянова вирішила після перерви вийти у сторіс, розповівши про свої справи.

"Коротко про моїх:

Я набрала майже 2 кг

Насправді не дуже смішно.

Усі зусилля були дарма.

Але я не нарікаю, а йду сьогодні знову все відпрацьовувати", - написала Ульянова.

"Ще багато засмагала. І тут не як у людей. На грудях з'явилася якась висипка. Мені сказали, що це алергія на сонці. У когось було щось подібне?", - написала Даша.

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