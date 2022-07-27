Победительница "Холостяка" Даша Ульянова, мастер спорта Украины по гимнастике, показала себя и рассказала о своем образовании.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - успешная украинская гимнастка, имеющая звание Мастер спорта Украины. А недавно звезда решила попробовать свои силы на проекте "Холостяк", где главным героем был Макс Михайлюк. Девушке удалось победить на проекте, но построить отношения пара не смогла после шоу. Зато Ульянова стала достаточно популярной блогеркой в Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Ульянова решила поболтать с фанами.

"Дайте немножко", - написала Даша, приглашая фанов к разговору.

"Кто вы по образованию?", - написал фанат.

"Актер драм.театра и кино", - ответила лаконично Даша.

"Хотела бы работать по профессии?", - спросил еще один фан.

"Хотела бы сниматься в кино, а в театре - нет. То уже сложно", - ответила Даша.

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