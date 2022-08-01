Победительница "Холостяка" Даша Ульянова рассказала о проблемах со здоровьем, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, имеющая звание Мастер спорта Украины. Спортсменка некоторое время назад решилась пойти на проект "Холостяк" с Максом Михайлюком. Несмотря на победу в проекте Даше не удалось построить отношения с главным героем и пара сразу разошлась после проекта. Зато Даша стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где делится всем интересным.

Ульянова решила после перерыва выйти в сторис, рассказав о своих делах.

"Кратко о моих:

Я набрала почти 2 кг

На самом деле не очень смешно..

Все усилия были зря.

Но я не жалуюсь, а иду сегодня снова все отрабатывать", - написала Ульянова.

"Еще много загорала. И тут не как у людей. На груди появилась какая-то сыпь. Мне сказали, что это аллергия на солнце. У кого-то было что-то подобное?", - написала Даша.

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