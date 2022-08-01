Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала себе та розповіла, чи плануються випуски гумористичного шоу у майбутньому.

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару – відома українська актриса театру та кіно, а також зірка шоу "Жіночий квартал". Знаменитість після початку війни вирушила до Лондона, де ховалася жахів, що відбуваються в Україні. Не забуває Сопонару про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Ірина вирішила поговорити з фанами.

"Задавайте питання, панове", - написала Ірина, запрошуючи до розмови.

"Чи будуть ще випуски "Жіночого кварталу", якщо так, то коли?", - запитав фанат.

"Сподіваюся, наступного місяця", - написала Ірина.

"Часто готуєш удома? Чи частіше кураєш у ресторанах чи кафе?", - запитав ще один фан.

"Зараз частіше, бо не працюю. Але від доставки не відмовилася. Тож, щоб піти до ресторану, то ні, зараз майже не ходжу до закладів", - написала Ірина.

Варто зазначити, що Сопонару, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка регулярно висвітлює війну, розповідаючи про жахіття, яке відбувається в Україні.

Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Сопонару наважилася повернутися в Україну з Лондона.

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