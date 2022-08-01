Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару – відома українська актриса театру та кіно, а також зірка шоу "Жіночий квартал". Знаменитість після початку війни вирушила до Лондона, де ховалася жахів, що відбуваються в Україні. Не забуває Сопонару про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Ірина вирішила поговорити з фанами.
"Задавайте питання, панове", - написала Ірина, запрошуючи до розмови.
"Чи будуть ще випуски "Жіночого кварталу", якщо так, то коли?", - запитав фанат.
"Сподіваюся, наступного місяця", - написала Ірина.
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"Часто готуєш удома? Чи частіше кураєш у ресторанах чи кафе?", - запитав ще один фан.
"Зараз частіше, бо не працюю. Але від доставки не відмовилася. Тож, щоб піти до ресторану, то ні, зараз майже не ходжу до закладів", - написала Ірина.
Варто зазначити, що Сопонару, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка регулярно висвітлює війну, розповідаючи про жахіття, яке відбувається в Україні.
Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Сопонару наважилася повернутися в Україну з Лондона.
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