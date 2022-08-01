Шеф-кухар Володимир Ярославський, зірка "Майстер Шеф", показав свій живіт, що виріс, чесно розповівши про свою фігуру.

Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар та суддя проекту "Майстер Шеф". А після початку війни знаменитість зайнявся організацією благодійних вечерь на допомогу Україні, а також пише книгу про українську кухню разом із Ольгою Мартиновською. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться з фанами не лише рецептами, а й особистими кадрами.

А на нових сторіс Ярославський вирішив заговорити за спорт.

"Спортом уже можна займатися. А то я не знаю, яке воно. Правильне життя зараз", - написав Володимир у сторіс.

Після цього Ярославський поділився кадрами, де демонстрував свою фігуру у футболці.

"Добре-добре. Піду в зал. Бо вже дуже погладшав", - написав Володимир.

"Неймовірна кількість відповідей. Я піду в зал, бо вже животик більшуватий став", - сказав Ярославський у відео.

Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" дав рецепт незвичайної літньої страви .

А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" дав простий рецепт домашнього маскарпоне.

Також Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" поділився простим рецептом закуски.



