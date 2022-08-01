Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар та суддя проекту "Майстер Шеф". А після початку війни знаменитість зайнявся організацією благодійних вечерь на допомогу Україні, а також пише книгу про українську кухню разом із Ольгою Мартиновською. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться з фанами не лише рецептами, а й особистими кадрами.
А на нових сторіс Ярославський вирішив заговорити за спорт.
"Спортом уже можна займатися. А то я не знаю, яке воно. Правильне життя зараз", - написав Володимир у сторіс.
Після цього Ярославський поділився кадрами, де демонстрував свою фігуру у футболці.
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"Добре-добре. Піду в зал. Бо вже дуже погладшав", - написав Володимир.
"Неймовірна кількість відповідей. Я піду в зал, бо вже животик більшуватий став", - сказав Ярославський у відео.
Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" дав рецепт незвичайної літньої страви .
А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" дав простий рецепт домашнього маскарпоне.
Також Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" поділився простим рецептом закуски.