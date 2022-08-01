Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". А после начала войны знаменитость занялся организацией благотворительных ужинов на помощь Украине, а также пишет книгу об украинской кухне вместе с Ольгой Мартыновской. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанами не только рецептами, но и личными кадрами.

А на новых сторис Ярославский решил заговорить за спорт.

"Спортом уже можно заниматься. А то я не знаю, какая она. Правильная жизнь сейчас", - написал Владимир в сторис.

После этого Ярославский поделился кадрами, где демонстрировал свою фигуру в футболке.

"Хорошо-хорошо. Пойду в зал. Ибо уже очень располнел", - написал Владимир.

"Невероятное количество ответов. Я пойду в зал, ибо уже животик большеватый стал", - сказал Ярославский в видео.

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