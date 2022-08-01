Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". А после начала войны знаменитость занялся организацией благотворительных ужинов на помощь Украине, а также пишет книгу об украинской кухне вместе с Ольгой Мартыновской. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанами не только рецептами, но и личными кадрами.
А на новых сторис Ярославский решил заговорить за спорт.
"Спортом уже можно заниматься. А то я не знаю, какая она. Правильная жизнь сейчас", - написал Владимир в сторис.
После этого Ярославский поделился кадрами, где демонстрировал свою фигуру в футболке.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Могилевская засветилась в поезде и удивила признанием: "Наверное, за всю свою гастрольную жизнь..."
"Я не знаю, где мой сын, помогите": паника российских матерей нарастает
Оккупанты усиливают войска на еще одном направлении: главное, что изменилось на передовой
Судья "Танців з зірками" Кухар показала подросшую красотку-дочь: "Какая Настюша модель..."
"Хорошо-хорошо. Пойду в зал. Ибо уже очень располнел", - написал Владимир.
"Невероятное количество ответов. Я пойду в зал, ибо уже животик большеватый стал", - сказал Ярославский в видео.
Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт необычного летнего блюда
А еще Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" дал простой рецепт домашнего маскарпоне
Также Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" поделился простым рецептом закуски