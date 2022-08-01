Зірка Х-Фактора Аїда Ніколайчук показала, як спробувала повторити популярний трюк, але нічого з цього не вийшло.

Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - відома українська співачка, яка прославилася завдяки своїй участі у "Х-Факторі". Долевими для Аїди стали прослуховування, де виконавиці не повірили і попросили заспівати без музики. Цей фрагмент шоу широко розійшовся інтернетом і зібрав десятки мільйонів переглядів. Тепер Миколайчук досить успішна блогерка в Інстаграм і намагається постійно радувати не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Миколайчук показала, як проводить час у Одесі.

"А я вам зараз покажу, звідки готувався напад. Я мапи привезла", - написала Ніколайчук на першому фото.

А вже на наступних сторіс Аїда почала кидати пляшку з водою, щоб вона рівно стала на бруківку. Але після багатьох спроб їй так і не вдалося це зробити.

"Коротше кажучи, треба відпити", - зрештою сказала Ніколайчук, виправдовуючи свою невдачу.

Варто зазначити, що Миколайчук, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.

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