Звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук показала, как попыталась повторить популярный трюк, но ничего из этого не вышло.

Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему участию в "Х-Фактор". Судьбоносными для Аиды стали прослушивания, где исполнительнице не поверили и попросили спеть без музыки. Данный фрагмент шоу широко разошелся по интернету и собрал десятки миллионов просмотров. Теперь Николайчук довольно успешная блогерка в Инстаграм и старается постоянно радовать не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Николайчук показала, как проводит время в Одессе.

"А я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение. Я карты привезла", - написала Николайчук на первом фото.

А уже на следующих сторис Аида начала кидать бутылку с водой, чтобы она ровно стала на брусчатку. Но после множества попыток ей так и не удалось это сделать.

"Короче говоря, нужно отпить", - в итоге сказала Николайчук, оправдывая свою неудачу.

Стоит отметить, Николайчук, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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