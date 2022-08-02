Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт – відомий український шоумен та сценарист "Квартал 95". А кілька років тому зірка вирішила випробувати свої сили на проекті "Холостячка", де була головна героїня шоу Ксенія Мішина. Еллерту вдалося перемогти і після проекту пара будувала деякий час стосунки. Але зрештою Олександр та Ксенія розійшлися.

При цьому Мішина зізналася у недавньому інтерв'ю, що Еллерт допоміг на початку війни і вони разом провели час у Буковелі. Але при цьому зірка зазначила, що вони не означали, ким є друг.

Не забуває Олександр і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу Еллерт опублікував фотографію, де можна побачити вид із намету. Як можна зрозуміти, знаменитість ночував на природі.

"Ранок з комарами та незручностями у спині", - написав Еллерт у новому сторісі свого блогу Інстаграм.

Нагадаємо, Еллерт із "Холостяки" показав дочку, яка кардинально змінила зовнішність.

А ще Politeka писала, що "Холостячка" Мішина була в Буковелі з Еллертом, чесно розповівши про їхні стосунки

Також Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина зізналася, як син відреагував на повернення Еллерта у їхнє життя.