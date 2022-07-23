Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка". Звезда в новом интервью Григорию Решетнику рассказала много интересного, в том числе об отношениях с Александром Эллертом. Как оказалось, сразу после начала войны победитель "Холостячки" Эллерт связался с Ксенией, чтобы ей помочь. А потом пара вместе проводила время в Буковели.
"А Платон обрадовался, что Саша приехал?", - спросил Григорий у Ксении.
"Ну, Платоша.... Ну у них нормальные, хорошие отношения, да. Ну, конечно, ему хорошо, когда нас кто-то защищает. Он это ощущает", - сказала Мишина.
Также Ксения отметила, что она не говорила с Эллертом, были ли они парой в Буковели, а просто были вместе.
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