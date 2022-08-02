Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский шоумен и сценарист "Квартал 95". А несколько лет назад звезда решил попробовать свои силы на проекте "Холостячка", где была главная героиня шоу Ксения Мишина. Эллерту удалось победить и после проекта пара строила некоторое время отношения. Но в конечном итоге Александр и Ксения разошлись.
При этом Мишина призналась в недавнем интервью, что Эллерт помог в начале войны и они вместе провели время в Буковели. Но при этом звезда отметила, что они не обозначали, кем другу являются.
Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Эллерт опубликовал фотографию, где можно увидеть вид из палатки. Как можно понять, знаменитость ночевал на природе.
"Утро с комарами и неудобствами в спине", - написал Эллерт в новом сторис своего блога Инстаграм.
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Напомним, Эллерт из "Холостяки" показал дочь, которая кардинально сменила внешность
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина была в Буковели с Эллертом, честно рассказав об их отношениях
Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина призналась, как сын отреагировал на возвращение Эллерта в их жизнь