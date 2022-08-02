Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемагала на "Танцях зі зірками", а також була хореографом-постановником на аналогічному грузинському проекті. Зірка після початку війни вирушила з дітьми до Італії, але зрештою вирішила повернутися назад до України. Не забуває Ілона і про ТікТок, де активно веде сторінку, радуючи фанів яскравими відео.

А цього разу Гвоздєва поділилася кадрами, де танцювала у топіці та шортах. Зірка позувала серед дерев, вражаючи рухами.

"Дівчата, не забувайте, ми з вами найкрасивіші квіточки", - написала Ілона.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Красуня", "Офігенна", "Мега харизма".

Повідомлялося, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" мовою танцю звернулася до деяких артистів.

"Чому вони мовчать? Цей виступ я присвячую всім артистам, які досі мовчать про війну в Україні! Поки ви продовжуєте жити нормальним життям, наші люди гинуть від російської нечисті! що досі живі. Хлопці ми з вами, тримайтеся, а ми допомагатимемо і молитимемося за вас!", - написала Ілона.

@ilonagvozdeva Дівчата, не забувайте, ми з вами найгарніші в світі квіточки🙏💋дякую @yatsuta.official за жіночність і цю неймовірну пісню❤️ ♬ Квітка - TikTok Version 3 - YATSUTA

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" у прозорому вбранні захопила пластичністю.

А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців із зірками" зачарувала українців фотосесією у соняшниках

Також Politeka писала, що втомлена Гвоздєва з "Танців зі зірками" приголомшила виглядом, здавшись крупним планом.



