Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая побеждала на "Танцях з зірками", а также была хореографом-постановщиком на аналогичном грузинском проекте. Звезда после начала войны отправилась с детьми в Италию, но в итоге решила вернуться обратно в Украину. Не забывает Илона и о ТикТок, где активно ведет страничку, радуя фанов яркими видео.

А в этот раз Гвоздева поделилась кадрами, где танцевала в топике и шортах. Звезда позировала среди деревьев, впечатляя движениями.

"Девчата, не забывайте, мы с вами самые красивые цветочки", - написала Илона.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Офигенная", "Мега харизма".

Сообщалось, что Гвоздева из "Танців з зірками" языком танца обратилась к некоторым артистам.

"Почему они молчат? Это выступление я посвящаю всем артистам, которые до сих пор молчат о войне в Украине! Пока вы продолжаете жить нормальной жизнью, наши люди гибнут от русской нечисти! А также этим танцем хочу поблагодарить всех наших защитников, спасибо за то, что до сих пор живы. Ребята мы с вами, держитесь, а мы будем помогать и молиться о вас!", - написала Илона.

@ilonagvozdeva Дівчата, не забувайте, ми з вами найгарніші в світі квіточки🙏💋дякую @yatsuta.official за жіночність і цю неймовірну пісню❤️ ♬ Квітка - TikTok Version 3 - YATSUTA

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