Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая побеждала на "Танцях з зірками", а также была хореографом-постановщиком на аналогичном грузинском проекте. Звезда после начала войны отправилась с детьми в Италию, но в итоге решила вернуться обратно в Украину. Не забывает Илона и о ТикТок, где активно ведет страничку, радуя фанов яркими видео.
А в этот раз Гвоздева поделилась кадрами, где танцевала в топике и шортах. Звезда позировала среди деревьев, впечатляя движениями.
"Девчата, не забывайте, мы с вами самые красивые цветочки", - написала Илона.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Началось": экс-соратник Путина после бегства из рф оказался в реанимации с редким диагнозом
Оккупанты усиливают войска на еще одном направлении: главное, что изменилось на передовой
"Превзошла своих родителей": дочь победителя "Голос країни" Сасанчина впечатлила внешностью
Джоли смутила фигурой в пижаме на прогулке вместе со старшим сыном: "Энджи, что ты делаешь?"
"Красотка", "Офигенная", "Мега харизма".
Сообщалось, что Гвоздева из "Танців з зірками" языком танца обратилась к некоторым артистам.
"Почему они молчат? Это выступление я посвящаю всем артистам, которые до сих пор молчат о войне в Украине! Пока вы продолжаете жить нормальной жизнью, наши люди гибнут от русской нечисти! А также этим танцем хочу поблагодарить всех наших защитников, спасибо за то, что до сих пор живы. Ребята мы с вами, держитесь, а мы будем помогать и молиться о вас!", - написала Илона.
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" в прозрачном наряде восхитила пластичностью
А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" очаровала украинцев фотосессией в подсолнухах
Также Politeka писала, что уставшая Гвоздева из "Танців з зірками" огорошила видом, показавшись крупным планом