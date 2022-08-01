Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан, яка нещодавно розійшлася з Михайлом Заливаком, відповіла, чи має вона зараз стосунки, поділившись із фанами.

Як пише Politeka.net , Ганна Богдан – учасниця проекту "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Дівчині вдалося дійти до фіналу та перемогти, після чого пара довгий час будувала стосунки. Але війна стала справжнім випробуванням, яке Мишко та Ганна не змогли пройти разом. Натомість Богдан стала доволі успішною українською блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграм. І Богдан намагається постійно ділитися новим контентом із фанатами.

А цього разу Богдан вирішила поговорити з фанатами, відповідаючи на запитання.

"У вас з'явився новий хлопець?" - запитала фанатка.

"Ні, новий не з'явився", – лаконічно відповіла Ганна Богдан.

А до цього зірка похвалилася яскравим чином у сукні з вирізом.

"Всім привіт. Учора був поганий зв'язок у поїзді. Тому зараз відповім на пару ваших цікавих питань. Забігу наперед і скажу, що майже всі питання щодо Мишки", - написала Ганна.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан після розставання із Заливако показала ідеальне тіло у бікіні.

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