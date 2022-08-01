Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. Девушке удалось дойти до финала и победить, после чего пара долгое время строила отношения. Но война стала настоящим испытанием, которое Миша и Анна не смогли пройти вместе. Зато Богдан стала достаточно успешной украинской блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. И Богдан старается постоянно делится новым контентом с фанатами.
А в этот раз Богдан решила поболтать с фанатами, отвечая на вопросы.
"У вас появился новый парень?", - спросила фанатка.
"Нет, новый не появился", - лаконично ответила Анна Богдан.
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А до этого звезда похвасталась ярким образом в платье с вырезом.
"Всем привет. Вчера была плохая связь в поезде. Поэтому сейчас отвечу на пару ваших интересных вопросов. Забегу наперед и скажу, что почти все вопросы насчет Миши", - написала Анна.
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