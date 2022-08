Як пише Politeka.net , Дженніфер Лопес - відома західна співачка та актриса. Зірка одразу після початку війни в Україні виступила на підтримку українців, опублікувавши відповідний сторіс у своєму блозі. На цьому солідарність із українцями Лопес не закінчилася. Адже стало відомо, що співачка виступила на благодійному концерті на підтримку України, що відбувся в Італії. Про це повідомили на сторінці ЖВЛ в Інстаграм.

30 липня в Італії відбувся благодійний концерт LuisaViaRoma, який цього року був присвячений Україні.

Джей Ло влаштувала справжнє шоу. Співачка виконала такі відомі свої пісні як On The Floor, If You Had My Love, Dance Again та багато інших.

Кошти на благодійному заході збирали для потерпілих від війни українців.

Серед гостей заходу були такі світові знаменитості, як Джеймі Фокс, Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето, Ванесса Гадженс, Мей Маск, Софія Карсон, Ед Вествік та багато інших. Загалом вдалося зібрати понад 8 млн доларів", - написано було у публікації.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Ого, молодець", "Велика подяка зіркам за допомогу. Головне, щоб гроші дійсно дісталися саме людям, які постраждали від війни!".

