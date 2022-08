Как пишет Politeka.net, Дженнифер Лопес - известная западная певица и актриса. Звезда сразу после начала войны в Украине выступила в поддержку украинцев, опубликовав соответствующий сторис в своем блоге. На этом солидарность с украинцами Лопес не закончилась. Ведь стало известно, что певица выступила на благотворительном концерте в поддержку Украины, который прошел в Италии. Об этом сообщили на страничке "ЖВЛ" в Инстаграм.

"30 июля в Италии состоялся благотворительный концерт LuisaViaRoma, который в этом году был посвящен Украине.

Джей Ло устроила настоящее шоу. Певица исполнила такие известные свои песни как On The Floor, If You Had My Love, Dance Again и многие другие.

Средства на благотворительном мероприятии собирали для пострадавших от войны украинцев.

Среди гостей мероприятия были такие мировые знаменитости, как Джейми Фокс, Леонардо Ди Каприо, Джаред Лето, Ванесса Гадженс, Мэй Маск, София Карсон, Эд Вествик и многие другие. В общей сложности удалось собрать более 8 млн долларов", - написано было в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ого, молодец", "Большая благодарность звездам за помощь. Главное чтобы деньги действительно достались именно людям, пострадавшим от войны!".

