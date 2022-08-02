Как пишет Politeka.net, Дженнифер Лопес - известная западная певица и актриса. Звезда сразу после начала войны в Украине выступила в поддержку украинцев, опубликовав соответствующий сторис в своем блоге. На этом солидарность с украинцами Лопес не закончилась. Ведь стало известно, что певица выступила на благотворительном концерте в поддержку Украины, который прошел в Италии. Об этом сообщили на страничке "ЖВЛ" в Инстаграм.
"30 июля в Италии состоялся благотворительный концерт LuisaViaRoma, который в этом году был посвящен Украине.
Джей Ло устроила настоящее шоу. Певица исполнила такие известные свои песни как On The Floor, If You Had My Love, Dance Again и многие другие.
Средства на благотворительном мероприятии собирали для пострадавших от войны украинцев.
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Среди гостей мероприятия были такие мировые знаменитости, как Джейми Фокс, Леонардо Ди Каприо, Джаред Лето, Ванесса Гадженс, Мэй Маск, София Карсон, Эд Вествик и многие другие. В общей сложности удалось собрать более 8 млн долларов", - написано было в публикации.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Ого, молодец", "Большая благодарность звездам за помощь. Главное чтобы деньги действительно достались именно людям, пострадавшим от войны!".
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