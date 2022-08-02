Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість веде сторінку в соціальній мережі Інстаграм, де ділиться з фолловерами найцікавішими моментами зі свого життя.
2 серпня артистка святкує день народження своєї хрещениці. Малій виповнилося два роки.
З нагоди іменин Нікітіна опублікувала у Instagram чуттєве відео, на якому показала, як дорослішала дівчинка упродовж цих років.
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Ти так швидко виросла, тобі сьогодні вже 2 роки!
Я сподіваюсь ти колись побачиш це відео і будеш посміхатись так як я, поки його робила!
Бажаю вирости ЩАСЛИВОЮ та ЗДОРОВОЮ💛💙 і з мирним небом над головою🇺🇦💪🏻 Дякую @v.ivashuta та @ivashuta_roman_ ща таку принцесу і довіру мені❤️», - написала Катерина.
Користувачі мережі приєдналися до поздоровлень.
«З іменником», «Нехай малеча росте щасливою», «Ух ти», - пишуть у мережі.
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