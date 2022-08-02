Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Знаменитость ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фолловерами самыми интересными моментами из своей жизни.
2 августа артистка празднует день рождения своей крестницы. Малышке исполнилось два годика.
По случаю именин Никитина опубликовала в Instagram чувственное видео, на котором показала, как взрослела девочка на протяжении этих лет.
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«Моя милая дочка, с днем рождения 🥰 Ты так быстро выросла, тебе сегодня 2 года! Я надеюсь ты когда-нибудь увидишь это видео и будешь улыбаться так как я, пока его делала! Желаю вырасти Счастливой и ЗДОРОВОЙ и с мирным небом над головой🇺🇦💪🏻 Спасибо @v.ivashuta и @ivashuta_roman_ ща такую принцессу и доверие мне❤️», - написала Екатерина.
Пользователи сети присоединились к поздравлениям.
«С именниником», «Пусть малышка растет счастливой», «Ух ты», - пишут в сети.
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