Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками". Знаменитість була хореографом-постановником аналогічного проекту в Грузії. Після початку війни Гвоздєва вирушила з дітьми до Італії, але у результаті вирішила повернутись до України. А нещодавно Ілона опублікувала відео, де спочатку позувала в танцювальному залі, а потім з'явилася вагітною, будучи в купальнику.
Після цього відео в мережі поширилася інформація, що Ілона вагітна. Зірка лаконічно відреагувала на новину.
"Фейк", - підписала кадр Гвоздєва.
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"Я не вагітна, а ці сенсації.... Краще б про героїв наших часів писали, які захищають Україну, а не чутки розповсюджували", - написала у новому сторісі Гвоздєва.
Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців зі зірками" мовою танцю звернулася до деяких артистів
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців із зірками" у прозорому вбранні захопила пластичністю.
Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" зачарувала українців фотосесією у соняшниках