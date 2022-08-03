Танцівниця Ілона Гвоздєва, зірка "Танців зі зірками", показала себе і розповіла, чи справді вона вагітна.

Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками". Знаменитість була хореографом-постановником аналогічного проекту в Грузії. Після початку війни Гвоздєва вирушила з дітьми до Італії, але у результаті вирішила повернутись до України. А нещодавно Ілона опублікувала відео, де спочатку позувала в танцювальному залі, а потім з'явилася вагітною, будучи в купальнику.

Після цього відео в мережі поширилася інформація, що Ілона вагітна. Зірка лаконічно відреагувала на новину.

"Фейк", - підписала кадр Гвоздєва.

"Я не вагітна, а ці сенсації.... Краще б про героїв наших часів писали, які захищають Україну, а не чутки розповсюджували", - написала у новому сторісі Гвоздєва.

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