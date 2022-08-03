Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница "Танців з зірками". Знаменитость также была хореографом-постановщиком аналогичного проекта в Грузии. После начала войны Гвоздева отправилась с детьми в Италию, но в итоге решила вернутся в Украину. А недавно Илона опубликовала видео, где сначала позировала в танцевальном зале, а после появилась беременной, будучи в купальнике.
После этого видео в сети распространилась информация, что Илона беременна. Звезда лаконично отреагировала на новость.
"Фейк", - подписала кадр Гвоздева.
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"Я не беременна, а эти сенсации.... Лучше бы про героев наших времен писали, которые защищают Украину, а не слухи распространяли", - написала в новом сторис Гвоздева.
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