Танцовщица Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала себя и рассказала, действительно ли она беременна.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница "Танців з зірками". Знаменитость также была хореографом-постановщиком аналогичного проекта в Грузии. После начала войны Гвоздева отправилась с детьми в Италию, но в итоге решила вернутся в Украину. А недавно Илона опубликовала видео, где сначала позировала в танцевальном зале, а после появилась беременной, будучи в купальнике.

После этого видео в сети распространилась информация, что Илона беременна. Звезда лаконично отреагировала на новость.

"Фейк", - подписала кадр Гвоздева.

"Я не беременна, а эти сенсации.... Лучше бы про героев наших времен писали, которые защищают Украину, а не слухи распространяли", - написала в новом сторис Гвоздева.

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