Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса та жеа продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Ганна поділилася фото, де позувала у міні-шортиках та блузі.

"Під час війни я втратила крила. Ніяк не можу себе знайти, щоб знову навчитися літати", - розпочала зірка.

"У карпатах дуже красиво та спокійно, але від себе не втекти", - зазначила Ганна.

"Нам, феніксам, видніше прожити, не вникати, не знецінювати. І розуміти, що все не вічне, все пройде. Змінювати місця, бо ми ж люди, не рослини: ми вибираємо свій шлях, а може й політ. Любити, не закриватися Не ламатися Не чекати, але чекати Не відбиватися, а бути По життю рухатися легко, начебто в танці Шукати своїх Чужих - не чіпати, бути добрішим І знати, що кожен наш крок має мету і сенс. боятися постукати в будь-які двері. До улюбленої мрії, до будь-яких шляхів - і в далечінь і у висоту", - підсумувала Саліванчук у сторіс.

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