Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жеа продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Анна поделилась фото, где позировала в мини-шортиках и блузе.

"Во время войны я потеряла крылья. Никак не могу себя найти, чтобы снова научиться летать", - начала звезда.

"В карпатах очень красиво и спокойно, но от себя не убежать", - отметила Анна.

"Нам, фениксам, виднее прожить, не вникать, не обесценивать. И понимать, что все не вечное, все пройдет. Сменять места, ибо мы же люди, не растения: мы выбираем свой путь, а может и полет. Любить, не закрываться. Не ломаться. Не ждать, но ожидать. Не отбиваться, а быть. По жизни двигаться легко, вроде в танце. Искать своих. Чужих - не трогать, быть добрее. И знать, что каждый наш шаг имеет цель и смысл. И не бояться постучать в любые двери. К любимой мечте,. к любым путям - и в даль и в высоту", - подытожила Саливанчук в сторис.

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