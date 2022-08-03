Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде проекти "Холостяк" та "Холостячка". Знаменитість одружений на красуні Христині, яка народила йому трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. При цьому пара не приховує, що на цьому вони не мають наміру зупинятися. Христина зізнавалася, що ще мріє про дочку. Не забуває Григорій і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.

А цього разу Решетник на тлі новин із Тайваню вирішив пожартувати, розповівши, як назве свою доньку, поділившись новим сторісом у своєму блозі.

"Тепер доведеться назвати дочку Нєнсі :))))", - написав Григорій.

Варто зазначити, що напруженість навколо Тайваню почалася після того, як речник Палати представників США Ненсі Пелосі вирішила відвідати Тайвань. Китай був рішуче проти і почав активно піднімати з бойової готовності свою армію. Інтрига тривала кілька днів, але нещодавно політик все ж таки зважилася приземлитися на острові, Китай не став поки що відповідати військовим шляхом, а МЗС країни засудило дію штатів.

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