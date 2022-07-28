Как сообщает Politeka.net, сегодня, 28 июля, впервые отмечается День украинской государственности. Ввести новый государственный праздник, который будет отмечаться в день крещения Киевской Руси-Украины 28 июля, предложил в 2021 году президент Владимир Зеленский.

Жена ведущего шоу "Холостяка" Григория Решетника Кристина, поздравила украинцев с этим праздником.

"С Днем государственности, украинцы. До сих пор не верю, что украинцам приходится бороться за свою свободу, признание, за свою жизнь… но такова реальность! Держимся! Победа все равно будет за нами, потому что за нами – правда", - отметила Кристина Решетник.

Свое поздравление жена Григория Решетника дополнила красочным видео. Многодетная мама позировала в поле маков и колосков на фоне восходящего солнца, которое словно стало символом пробеждения и надежды на светлое будущее украинцев.

В комментариях ей писали не только комплименты, но и слова, наполненные верой в нашу победу над россиянами, которые вероломно вторглись в Украину: "Бог с нами", "Какой красивый закат. Какую красоту творит Господь вокруг нас!", "Невероятная", "Мы обязательно победим".

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.



