28 ноября 2020 года Решетники стали многодетными родителями – у пары родился третий сын Александр, Старшие сыновья Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году.

Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина Решетник - многодетные родители. Они воспитывают трех сыновей: Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020). Телеведущий вернулся назад в Киев после благотворительного матча в Ужгороде, а его семья осталась пока там.

На своей странице в Инстаграм-сториз ведущий показал милые кадры прощания с сыновьями Димой и Сашей.

Снимок вышел шутливым. На нем можно увидеть, что мальчики расположились в багажнике отцовской машины, не хотят оттуда вылазить и отпускать своего любимого папу.

"Сыночки провожают папу в Киев", - подписал соответствующее фото Григорий Решетник и поставил милые эмодзи.

На коротком видео Дмитрий просит папу не уезжать, а если ему все же нужно это сделать, то мальчик предлагает - взять его и Сашу с собой.

"Папа, можна мы поедем с тобой в Киев, возьми нас с собой. Мы будем сидеть здесь с Сашой", - говорит он, а звездный отец признается, что уже очень по ним скучает.

Стоит отметить, что Григорий и Кристина Решетник поженились в 2010 году. 28 ноября 2020 года Решетники стали многодетными родителями – у пары родился третий сын Александр, Старшие сыновья Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.