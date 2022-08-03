Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет проекты "Холостяк" и "Холостячка". Знаменитость женат на красотке Кристине, которая родила ему троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. При этом пара не скрывает, что на этом они не собираются останавливаться. Кристина признавалась, что еще мечтает о дочери. Не забывает Григорий и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Решетник на фоне новостей из Тайваня решил подшутить, рассказав, как назовет свою дочь, поделившись новым сторис в своем блоге.
"Теперь придется назвать дочь Ненси :))))", - написал Григорий.
Стоит отметить, что напряженность вокруг Тайваня началась после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси решила посетить Тайвань. Китай был решительно против и начал активно поднимать по боевой готовности свою армию. Интрига длилась несколько дней, но недавно политик все же решилась приземлиться на острове, Китай не стал пока отвечать военным путем, а МИД страны осудил действие штатов.
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